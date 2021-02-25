الوقت ليس لصالحنا.. قلق أوروبي بشأن استفزازات إيران الأخيرة

أعرب المتحدث باسم خارجية الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، عن القلق الشديد إزاء خطوات إيران الأخيرة.
وأضاف ستانو في تصريحات لشبكة "العربية"، أن الوقت الآن هو للدبلوماسية ولحل المشاكل مع إيران عبر المفاوضات، مؤكدًا أن أولوية الاتحاد الأوروبي هي أن تمتنع طهران عن أي خطوات أحادية إضافية تقوض الاتفاق.
ولفت: "الوقت ليس لصالحنا ويجب استعجال المسار الدبلوماسي مع إيران"، مشيرًا إلى أن المنطقة بحاجة إلى استقرار ولا بد من جهد شامل لإرسائه.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها بريطانيا وفرنسا وألمانيا يدرسون الرد على تحركات إيران الأخيرة بملفها النووي بهدوء مدروس.
وفرضت إيران قيودا على أعمال التفتيش التي تجريها الأمم المتحدة، وهددت بزيادة مستوى تخصيب اليورانيوم، وأطلقت فصائل يشتبه في أنها تعمل لحسابها صواريخ على قواعد عراقية فيها جنود أمريكيون.
وقال مسؤولون أمريكيون وأوروبيون، إن هذا الرد، أو غياب الرد الملموس، يعكس رغبة في عدم تعطيل المبادرة الدبلوماسية على أمل عودة إيران إلى طاولة التفاوض أو استمرار فاعلية العقوبات الأمريكية إذا لم يحدث ذلك.
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