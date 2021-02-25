تسلمته من دولة صديقة.. سوريا تعلن بدء تلقيح الطواقم الصحية في هذا الموعد

أعلن وزير الصحة السوري، الدكتور حسن الغباش، اليوم الخميس، بدء حملة التلقيح ضد فيروس كورونا للكوادر الصحية التي تقف في الخطوط الأمامية، اعتبارًا من الأسبوع المقبل في مختلف المحافظات.

ووفقًا لوكالة الأنباء السورية "سانا"، قال الغباش، في مؤتمر صحفي، إنه بعد تلقي الوزارة كمية من اللقاح "من دولة صديقة" وبتوجيه مباشر من الرئيس بشار الأسد وحرصا منه على الكوادر الصحية سيتم البدء بتطعيم الطاقم الطبي.

وأشار إلى أن الدراسات التي أجرتها الوزارة أظهرت أن 6.7 % من الإصابات المثبتة هي حالات لا عرضية وأن نسبة الإصابة المثبتة بين العاملين الصحيين نحو 3.6 % ما يبين مدى انتشار الإصابات بين العاملين المعنيين بتقديم الخدمات الصحية وخاصة العاملين في الخطوط الأمامية ويعتنون بمرضى كورونا.

ولفت الغباش إلى أن الهدف من بدء تقديم اللقاح للعاملين الصحيين حمايتهم من العدوى ومرضاهم وأطفالهم وعائلاتهم ليستمروا بتقديم الرعاية الصحية اللازمة بأفضل ما يمكن ضمن الظروف المتاحة.

وأوضح وزير الصحة السوري أنه سيتم البدء بإعطاء اللقاح للفئة الأكثر تعرضًا للإصابة وهم العاملون في مراكز العزل مع أولوية للفئة العمرية الأكبر وطبيعة العمل، مؤكدًا أن اللقاحات تمت الموافقة عليها من الجهات المعنية وتم استخدامها في بعض الدول وأثبتت فعاليتها.

وأكد وزير الصحة أنه تم اختيار الفئات المستهدفة باللقاح بناء على المعايير العالمية ووفق توصيات المجموعة العالمية للقاحات وهذه الفئات هم العاملون في القطاع الصحي بكل شرائحه، ثم في المرحلة التالية سيتم تلقيح المواطنين بشكل طوعي والذين تجاوزوا الـ55 من العمر آخذين بعين الاعتبار الذين لديهم أمراض مزمنة.