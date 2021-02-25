شاهد.. هكذا عبر سعودي عن فرحته بنجاح العملية الجراحية لولي العهد

عبر أحد المواطنين السعوديين عن فرحته بتمام شفاء ولي العهد السعودي وخروجه من المستشفي بعد الانتهاء من العملية الجراحية التي أجراها حيث نحر " إبل" ، احتفالًا بمناسبة خروج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سالمًا معافى بعد أن أجرى أمس (الأربعاء) عملية لاستئصال الزائدة.

وأبان مقطع فيديو نشره المواطن السعودي ويدعي راضي سنيد السلماني الشمري عملية النحر، التي تمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الخميس).

جاء ذلك عقب إعلان الديوان الملكي إجراء ولي العهد العملية وخروجه من المستشفى.

وصرح قائلا : استبشرنا بخروج ولي العهد بصحة جيدة، وإن هذا الخبر أدخل عليهم السرور"، مؤكدًا أنه يذبح الإبل لوجه الله ابتهاجًا بهذه المناسبة.