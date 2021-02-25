عبر أحد المواطنين السعوديين عن فرحته بتمام شفاء ولي العهد السعودي وخروجه من المستشفي بعد الانتهاء من العملية الجراحية التي أجراها حيث نحر " إبل" ، احتفالًا بمناسبة خروج ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، سالمًا معافى بعد أن أجرى أمس (الأربعاء) عملية لاستئصال الزائدة.
وأبان مقطع فيديو نشره المواطن السعودي ويدعي راضي سنيد السلماني الشمري عملية النحر، التي تمت في ساعة مبكرة من صباح اليوم (الخميس).
جاء ذلك عقب إعلان الديوان الملكي إجراء ولي العهد العملية وخروجه من المستشفى.
وصرح قائلا : استبشرنا بخروج ولي العهد بصحة جيدة، وإن هذا الخبر أدخل عليهم السرور"، مؤكدًا أنه يذبح الإبل لوجه الله ابتهاجًا بهذه المناسبة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شاهد.. هكذا عبر سعودي عن فرحته بنجاح العملية الجراحية لولي العهد على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.