لهذا السبب.. فاوتشي يحث الأمريكيين على تلقي أي لقاح ضد كورونا

أكد كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية، أنتوني فاوتشي، أن التطعيم ضد فيروس كورونا هو الطريق الوحيد للخروج من الوباء.

ووفقًا لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، حث فاوتشي، على تلقي أي لقاح مضاد لفيروس كورونا مهما كان.

وقال في كلمة له: "إذا كان لقاح كورونا متاحًا، بغض النظر عنه فخذه"، محذرًا الأمريكيين من تأجيل الحصول على اللقاحات المضادة.

وأضاف أنه كلما طال الانتظار لتلقي اللقاح، كانت الفرصة أفضل للفيروس لتحوره وتغيره".

وأشار إلى أن مسؤولي الصحة العامة قلقون دائمًا بشأن تحورات وسلالات الفيروس الجديدة، مشددين على اتباع إجراءات الصحة العامة المتمثلة في ارتداء الأقنعة والتباعد الاجتماعي.