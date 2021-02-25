فايزر تدرس الآثار السلبية للتطعيم بـ جرعة ثالثة من لقاح كورونا

أعلنت شركة فايزر اليوم الخميس، عن أنها بدأت دراسة آثار جرعة ثالثة من لقاح كورونا - كوفيد 19 الخاص بها، كجزء من إستراتيجية للحماية من الإصدارات المتحولة من فيروس كورونا.
وتقول السلطات الصحية إن الجيل الأول من لقاحات كورونا لا تزال تحمي من المتغيرات التي تظهر في أجزاء مختلفة من العالم، لكن الشركات المصنعة بدأت في الاستعداد الآن في حالة ظهور سلالة أكثر مقاومة للقاحات.
وقالت فايزر إنها ستقدم جرعة ثالثة لـ 144 متطوعًا، مستمدة من الأشخاص الذين شاركوا في المرحلة المبكرة من اختبار اللقاح في الولايات المتحدة العام الماضي، وتريد الشركة تحديد ما إذا كانت جرعة معززة إضافية تم إعطاؤها من ستة إلى 12 شهرًا بعد أول جرعتين ستعمل على تنشيط جهاز المناعة بما يكفي لدرء الفيروس المتحور.
تقوم شركة فايزر وشريكتها الألمانية بيو ان تك أيضًا بتعديل وصفة اللقاح، والتي ترشد الجسم في جوهرها إلى بناء نسخ من البروتينات المسننة الموجودة في فيروس كورونا.
وتجري الشركات مناقشات مع المنظمين الأمريكيين والأوروبيين حول دراسة لتقييم الجرعات المحدثة لتتناسب بشكل أفضل مع متغيرات فيروس كورونا مثل تلك التي تم اكتشافها لأول مرة في جنوب إفريقيا.
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