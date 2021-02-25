الخامس .. البحرين تجيز استخدام لقاح جديد لمكافحة كورونا

وافقت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية البحرينية، اليوم على الاستخدام الطارئ للقاح الذي تنتجه شركة "جونسن أند جونسون" ضد فيروس كورونا (كوفيد-19)، ليكون لقاح الشركة المسمى "جانسين" خامس لقاح يصرح به في مملكة البحرين للاستخدام الطارئ للفئات المعرضة بشكل أكبر للإصابة بمضاعفات فيروس كورونا من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والفئات الأخرى التي تحددها وزارة الصحة بهدف توفير اللقاحات المضادة للفيروس، بحسب وكالة الأنباء البحرينية.

ونقلت الوكالة البحرينية عن الدكتورة مريم الجلاهمة الرئيس التنفيذي للهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بأنه تم إجراء دراسة متعمقة لكافة الوثائق التي قدمها الشركة التي شملت نتائج دراسة المناعة.

وأشارت الجلاهمة الي ان الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية بمشاركة لجنة الأبحاث السريرية بالهيئة ولجنة التطعيمات بوزارة الصحة قامت بدراسة كافة الوثائق المتعلقة بالدراسة السريرية للقاح.

ونوهت الي ان ذلك يأتي في ضوء المعلومات التي وفرتها الشركة حول نتائج الدراسات على اللقاح والتي أجريت في عدة بلدان ونتائج المناعة.

يذكر أن اللقاح يؤخذ على شكل جرعة واحدة فقط ويوفر حماية قوية ضد الإصابة الشديدة بـ"كوفيد-19".