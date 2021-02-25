معارك طاحنة بين الجيش السوري والإرهابيين في عدة مناطق

أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان ، بوقوع اشتباكات متقطعة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة، بين العناصر الإرهابية ، والقوات المسلحة السورية على محور قرية الرويحة بريف إدلب الجنوبي.
وذكر المرصد في بيان له ، قوات الجيش السوري قصفت بالمدفعية الثقيلة، تمركزات الارهابيين في محيط البارة وعدة مواقع في جبل الزاوية بريف إدلب، ومحاور سهل الغاب بريف حماة الشمالي الغربي.
وأشار المرصد الي انه لم يتم رصد اي خسائر بشرية حتى الآن.
وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان قد رصد أمس، استهدافات متبادلة بالرشاشات الثقيلة والقذائف، بين عناصر من الجيش السوري والارهابيين، في محور العمقية بسهل الغاب شمال غربي حماة، ومناطق في البارة وسفوهن والفطيرة وفليفل وأطراف البارة وبينين ضمن ريف إدلب الجنوبي، دون معلومات عن خسائر بشرية.
فيما حلقت طائرات استطلاع روسية في أجواء المنطقة
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