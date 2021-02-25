أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات مرسومًا اتحاديًا بتكليف عمر أحمد صوينع السويدي بمهام وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وشغل عمر السويدي - قبل التحاقه بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - عدة مناصب قيادية في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، منها رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة مؤخرًا، ورئيس دائرة المكتب التنفيذي، ومدير دائرة إدارة الغاز، ونائب مدير دائرة الاستراتيجية والتنسيق، ومدير إدارة الأنشطة البرية /الاستكشاف والإنتاج/، وترأس كذلك لجنة المسؤولية المجتمعية المؤسسية.
وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام فقد حصل السويدي على شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة الجيولوجية من جامعة كولورادو للمناجم في الولايات المتحدة.
كما شارك السويدي في العديد من الإنجازات المهنية خلال مسيرة عمله، خصوصًا في سياسات توطين سلاسل الإمداد والتوريد الحيوية من ضمن تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة، ودعم مبادرات التوطين في القطاع الخاص على النحو الذي أسهم في دفع التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات إقليميًا وعالميًا وخاصة من خلال الشراكات الاستراتيجية ومشاريع عملاقة للاستثمار والتطوير في مجال الطاقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر أصدره رئيس الدولة.. مرسوم إماراتي عاجل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.