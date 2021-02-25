أصدره رئيس الدولة.. مرسوم إماراتي عاجل

أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات مرسومًا اتحاديًا بتكليف عمر أحمد صوينع السويدي بمهام وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.

وشغل عمر السويدي - قبل التحاقه بوزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - عدة مناصب قيادية في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، منها رئيس دائرة الشؤون التجارية والقيمة المحلية المضافة مؤخرًا، ورئيس دائرة المكتب التنفيذي، ومدير دائرة إدارة الغاز، ونائب مدير دائرة الاستراتيجية والتنسيق، ومدير إدارة الأنشطة البرية /الاستكشاف والإنتاج/، وترأس كذلك لجنة المسؤولية المجتمعية المؤسسية.

وبحسب وكالة الأنباء الإماراتية وام فقد حصل السويدي على شهادة بكالوريوس العلوم في الهندسة الجيولوجية من جامعة كولورادو للمناجم في الولايات المتحدة.

كما شارك السويدي في العديد من الإنجازات المهنية خلال مسيرة عمله، خصوصًا في سياسات توطين سلاسل الإمداد والتوريد الحيوية من ضمن تطبيق برنامج القيمة المحلية المضافة، ودعم مبادرات التوطين في القطاع الخاص على النحو الذي أسهم في دفع التنمية وتنويع الاقتصاد الوطني، وتعزيز تنافسية دولة الإمارات إقليميًا وعالميًا وخاصة من خلال الشراكات الاستراتيجية ومشاريع عملاقة للاستثمار والتطوير في مجال الطاقة.