رقم قياسي جديد.. دولة عربية تتخطى الـ4000 إصابة بكورونا في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة العراقية عن تسجيل 4047 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الاربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات في البلاد منذ بداية الجائحة وحتي الان الي 684362 حالة.
كما أعلنت الصحة العراقية في بيان لها عن تسجيل 27 حالة وفاة خلال الساعات الماضية ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الان الي 13351 حالة.
وأوضحت الصحة العراقية انه تم رصد تعافي 2271 حالة شفاء خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية ليرتفع إجمالي حالات الشفاء في البلاد منذ تفشي الجائحة وحتي الان الي 627718 حالة.
ودخلت إجراءات حظر التجوال الجزئي في العراق أسبوعها الثاني بعد تفشي السلالة الثانية من الفيروس وازدياد حالات الإصابة بكورونا المستجد.
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