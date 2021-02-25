انت الان تتابع تفاصيل خبر ولي العهد محمد بن سلمان يغادر المستشفى بعد إجراء عملية لاستئصال الزائدة الدودية والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - أجرى ولي العهد، الأمير “محمد بن سلمان” يوم الأربعاء الذي يشغل منصب نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي عملية لاستئصال الزائدة الدودية، في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض .

وعقب مغادرة ولي العهد المستشفى، تصدر على قائمة الترندات اليوم في المملكة العربية السعودية وسمين “ولي العهد ” وسلامتك يا أبو سلمان” حظيا بالعديد من الغريدات التي تجاوزت نحو 300 ألف تغريدة بالإضافة إلى وسم “محمد بن سلمان” عبر فيها، وزراء ومسؤولين وشخصيات عامة واعتبارية وفنانين وإعلامين وشعراء ومشاهير عن خالص أمنيتهم لولي العهد بدوام الصحة والعافية وطول العمر.

حيث نشر وزير التعليم الدكتور السعودي “حمد بن محمد آل الشيخ” باسمي ونيابة عن الجميع منسوبي التعليم، أتقدم بالتهنئة لسيدي خادم الحرمين الشرفين وسمو سيدي ولي العهد حفظهما الله بمناسبة نجاح العملية الجراحية التي أجريت لسمو سيدي ولي العهد، ونسأل الله أن يديم على سموه الكريم موقور الصحة والسلامة.

كما كتب رئيس هيئة الترفيه السعودي “تركي آل الشيخ” سمو سيدي ولي العهد يغادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن من الله – جل جلاله – عليه بالصحة والعافية .. حفظك الله مولاي.

وغرد عبد العزيز الخميس الصحفي السعودي الذي يعمل باحثا في الشؤون السياسية العربية وشؤون الشرق الأوسط “الحمد الله على سلامتك يا أعز الناس ”

وقال عبد الله السدحان الممثل السعودي المعروف “نحمد الله على السلامة سمو ولي العهد، سائلين المولى -عز وجل- أن يمتعه بالصحة والعافية ” .

انضم سعود آل سويلم رجل الأعمال السعودي ورئيس نادي النصر سابقا إلى وسم “يا أبو سلمان” قائلاً ألف لا بأس سيدي طهور إن شاء الله، متابعا الله يحفظك لشعبك ووطنك “سلامتك يا أبو سلمان”.

د. محمد السعدي كان وزير الصناعة والتجارة باليمن في حكومة خالد بحاح كتب أبيات شعر قائلاً “المجد عوني إذا عوفيت والكرام وزال عنك إلى أعدائك الألم”، متابعا “نحمد الله على سلامتك يا أبو سلمان، طهور ولا بأس، جمع الله لك بين الأجر والعافية “.

وأظهر مقطع فيديو، تتناوله الكثيرون من الصحف السعودية، والعالمية، يظهر فيه، ولي العهد “محمد بن سلمان” برفقة حرسه الخاص، يغادر المستشفى متجها إلى سيارة ليموزين سوداء.