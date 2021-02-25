الاردن : نحو 60 ألفا من كبار السن لم يتلقوا المطعوم

دوت الخليج :- قال مساعد أمين عام وزارة الصحة للرعاية الصحية الأولية غازي شركس الأحد، إن من المتوقع تزويدنا بمطعوم من خلال منظومة كوفاكس في آذار/مارس المقبل.

وأضاف في حديثه : أن "نسبة الإيجابية بالفحوصات مرتفعة ونسجل حالات أكثر، وحاليا ندرس كيف ستكون الأيام القادمة، ونتساءل هل سنستمر بالنمط الصعودي للإصابات وهل ستزداد الإيجابية وسنراقب الإيجابية خلال الأسبوع." وفق شركس

"هناك فرق تخالف المنشآت بمعنى أننا غلظنا العقوبات على الناس غير الملتزمة، لكن من الواضح أن هناك مقاومة من قبل فئات كثيرة من الناس ولا يوجد لديهم الالتزام التام، وبالنسبة للمطاعيم ، نحن كنا في سباق مع الزمن عندما أبرمنا صفقتنا على الأقل مع شركة فايزر وضمنا أن تزودنا بكميات من المطاعيم، بينما دول كثيرة في الإقليم لم تستطيع أن تُحصّل أية صفقة مع الشركات، ومنظومة كوفاكس حالنا كحال دول كثيرة تعاقدنا معها والآن تؤتى ثمارها، ومن المتوقع مع بداية شهر 3 أن تبدأ منظومة كوفاكس بإعطائنا مطعوما." بحسب المملكة .

سُجلت في الأردن، 11 وفاة بين المصابين بفيروس كورونا المستجد، و3917 إصابة جديدة في الوباء؛ ليرتفع إجمالي عدد الإصابات منذ بدء الجائحة إلى 363728 إصابة، وفق موجز إعلامي صادر عن رئاسة الوزراء ووزارة الصحة، الأحد.

وفيما يتعلق بسرعة عملية التطعيم قال إن هناك كميات من اللقاح تمكننا من إعطاء جرعات معينة، عندما تأتي الكميات الكبيرة لدينا الطاقة لرفع عدد التطعيم اليومي ، لكن نحن محكومون بالمخزون.

وبخصوص المستشفيات الميدانية قال شركس إنه "منذ تسلم الحكومة الجديدة مهامها كان هناك شح في عدد الأسرة بالنسبة لمصابي كورونا، وعندما زادت الإصابات سارعت الحكومة لإنشاء المستشفيات الميدانية."

وبالنسبة لتطعيم كبار السن قال شركس: " لم يتلق المطعوم نحو 60 ألفا من كبار السن ولكن طعّمنا كثيرا منهم حيث يصل عددهم إلى نحو 160 ألفا"

مساعد المدير العام لشؤون المرضى ورئيس قسم الطوارئ في مركز الحسين للسرطان منذر الحوارات قال لـ "المملكة" إن على الحكومة تنفيذ حملة لقاحات استثنائية، مشيرا إلى أن هناك عملية تراخ في توفير جرعات اللقاح.

"يجب أن نكون واقعيين أمامنا خيارات لإيقاف الجائحة، إما أن نلتزم بمعايير السلامة العامة وهذه لم تكن الحكومة جادة في إلزام الناس بها وأضعنا الفترة الذهبية في محاولة الحفاظ على الوضع." وفق الحوارات

وقال: "نحن أكثر دولة في العالم شكلت لجانا لكورونا وأكثر دولة شكلت لجانا للقاحات ، ومع ذلك حققنا نسب إصابات عالمية 300 ألف إصابة هذا رقم كبير لمجتمع تعداده 10 مليون ، نسب الوفيات حوالي 4500 حالة يعني 450 لكل مليون هذه من النسب العالمية العالية."