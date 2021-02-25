أخبار اليمن : نصائح مهمة لمن يتأثرون بالتغيرات الجوية

نصائح مهمة لمن يتأثرون بالتغيرات الجويةقدم الدكتور يوري غورفينكل، كبير الباحثين في مركز البحوث والتعليم الطبي بجامعة موسكو نصائح مهمة لكل من يتأثر بتقلبات الأحوال الجوية.

وينصح الدكتور غورفينكل، في حديث لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء، كل من يتأثر بتغير الضغط الجوي.. التخلي عن استخدام الملح والأطعمة الحادة، لأنها تحفز تقلبات مستوى ضغط الدم. كما ينصح بعدم تناول الكربوهيدرات البسيطة.

ويقول، “خلال فترة تقلبات الضغط الجوي، يجب الامتناع عن تناول الأطعمة الحادة والمالحة جدا، لأنها هي الأخرى تسبب تقلبات في ضغط الدم. والأفضل في مثل هذه الأيام الامتناع عن استخدام الملح نهائيا”.

ويشير الخبير، إلى أن النظام الغذائي خلال فترة التغيرات المناخية/ يعتمد إلى حد كبير على العادات والأذواق الشخصية. ولكن من الأفضل في هذه الأيام إعطاء الأولوية للخضروات و الفواكه غير الحلوة جدا، مثل التفاح ، وكذلك الكربوهيدرات “المعقدة” ، لأنها مكون ضروري للتغذية السليمة.

ويضيف، يفضل في أيام عدم استقرار الضغط الجوي، الامتناع عن تناول الكربوهيدرات البسيطة “سهلة الهضم”، وخاصة المحتوية على نسبة عالية من السكر. والأفضل لمن يعاني من ارتفاع مستوى ضغط الدم، تناول الشوفان والذرة والحنطة السوداء والحبوب الكاملة الأخرى باعتدال.المصدرروسيا اليوم

