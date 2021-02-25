مادلين طبر: انتظروني في فيلم رعب "مختلف"

بتقنية جديدة غريبة على السينما المصرية والعربية، تنتظر الفنانة مادلين طبر عرض أحدث أعمالها السينمائية "روح"، الذي تدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق، بالاعتماد بشكل كبير على تقنية "الغرافيكس".

وتجري حاليا أعمال المونتاج، تمهيدا لتحديد الشركة المنتجة ميعاد العرض في دور السينما، أو عبر منصات المشاهدة الإلكترونية.

نجمة العمل مادلين طبر، عبرت عن سعادتها بالمشاركة في الفيلم "لما يتميز به من حبكة فنية وتقنية وجو تشويقي"، مؤكدة أنها تنتظر عرضه قريبا.

وأشادت بالتناغم بين فريق العمل الذي شاركها بطولته الممثل الصاعد أحمد العمدة، وتاتيانا بعد نجاحها في مسلسل "ساحرة الجنوب". وأيضا الفنانين هيثم محمد، ووفاء قمر، وأحمد عبد العزيز أمين، وصبري عبد المنعم.

والعمل الفني من سيناريو وحوار خالد سليمان، وإخراج عمر العشري. وتجسد مطر في فيلم "روح" دور والدة الفنانة الشابة تاتيانا "المتوفاة"، لكن روحها متمسكة بالحياة.

عمل مختلف بعيد عن النمطية

وأكدت مطر لموقع "دوت الخليج"، أنها تراهن على موهبة الفنانين الشباب المشاركين في الفيلم، مضيفة: "إنه شكل جديد بروح شبابية يضاف إلى مسيرتي".

وبسؤالها عن الإضافة التي يمثلها لها الفيلم، قالت مادلين: "الإضافات في تاريخ حياة الفنان تكون استثنائية ونادرة، وأستطيع القول إن الفيلم عبارة عن نوع فني يميل إليه الشباب حاليا، وهو أفلام الرعب"، مؤكدة أن العمل كان "متقن الإنتاج"، بالرغم من أنه إنتاج مستقل.

يذكر أن آخر أعمال طبر الفنية كان في رمضان من خلال مسلسل "القمر آخر الدنيا"، من بطولة بشرى وعمرو عابد وسناء شافع وأحمد إمام وساندي علي، وتأليف محمود الورداني، وإخراج تامر حمزة.

و خارج رمضان، قدمت إطلالة قوية في دور "رجاء هانم" العاشقة في مسلسل "الوجه الآخر" لماجد المصري ونسرين طافش وندى موسى، عن نص للكاتب فداء الشندويلي، وإخراج سميح النقاش.

مفاوضات برنامج جديد

وبسؤال طبر عن حقيقة ما رددته مصادر خاصة، تؤكد أن هناك مفاوضات تجريها الفنانة مع منتج لبناني لإنتاج برنامج فني لها يذاع بشكل مباشر في شهر رمضان، مستثمرا نجاحها السابق في برنامج "الفصول الأربعة" الذي حقق نجاحا على شاشة تلفزيون أبوظبي، قالت: "من الصعب الحديث عن التفاصيل الخاصة بذلك الآن"، مؤكدة أن الأمر مازال في مرحلة التفاوض.

ونجحت طبر في تقديم نفسها كإعلامية ومقدمة برامج، محققة عددا من "الترندات"، بعد برنامجين اجتماعيين على الشاشات الفضائية المصرية، الأول كان بعنوان "مسا الورد"، و"حلوة يا دنيا".

وختمت طبر تصريحاتها لموقع "دوت الخليج"، بالقول: "أحلم بدور استعراضي كوميدي، لكن الأعمال الاستعراضية مكلفة، ونفتقد المنتجين الذين يمتلكون الجرأة لتقديم هذه النوعية من الأعمال".