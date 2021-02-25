جدة - نرمين السيد - وأوضحت دائرة الأوقاف الإسلامية الفلسطينية - فى بيان أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، أن المستوطنين انطلقوا من باب المغاربة بحماية العشرات من شرطة الاحتلال الإسرائيلى وعبر مجموعات متتابعة، وقاموا بعرض خرائط تتعلق بالهيكل المزعوم.
وأشارت إلى أنه سجل للمرة الأولى منذ بداية الاقتحامات المنظمة للأقصى عام 2003، اقتحام فردى للمستوطنين بحماية شرطة الاحتلال، مؤكدة أن ذلك يعد تطورا خطيرا ينذر بتصاعد نوايا الاحتلال فى زعزعة الوضع القائم فى الأقصى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى ويتجولون فى أرجائه على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.