مدعى عام مانهاتن يحصل على إقرارات ترامب الضريبية

جدة - نرمين السيد - أفادت قناة "العربية"، بأن مدعى مانهاتن فى ولاية نيويورك، حصل رسميا، اليوم الخميس، على إقرارات الرئيس السابق دونالد ترامب الضريبية، وذلك فى إطار التحقيقات بشأن اتهامه بالتهرب الضريبى.





وكانت المحكمة الأمريكية العليا، قد قررت، الاثنين الماضى، السماح بتسليم سجّلات ترامب الضريبية إلى المدعين، وذلك فى إطار التحقيقات بمخالفاته المالية.

وأفادت شبكة "سى إن إن" الأمريكية، قبل أيام، فى تقرير لها بأن انتباه الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب سيتحول الآن إلى قائمة متزايدة من الدعاوى ضده، رغم تجاوزه محاولة عزله الثانية.

وقالت الشبكة إنه "فى نيويورك يجرى مكتب المدعى العام لمقاطعة مانهاتن تحقيقا واسعا ويبحث فيما إذا كان أى مقرضين قد تم تضليلهم أو تم انتهاك أى قوانين ضريبية".

وتابع تقرير "سى إن إن": "يواجه ترامب أيضا عددا من التحقيقات والدعاوى القضائية التى قد تهدده ماليا، فقد أجرى المدعى العام فى نيويورك تحقيقا مدنيا فى الشؤون المالية لمنظمة ترامب، ورفع المدعى العام فى واشنطن دعوى قضائية ضد منظمة ترامب، مدعيا أنها أساءت استخدام الأموال التى تم جمعها لتنصيبه".