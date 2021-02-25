دفاع أرمينيا : محاولات توريط الجيش فى السياسة غير مقبولة

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة الدفاع الأرمنية عن رفضها لـ"محاولات توريط الجيش فى السياسة"، ردا على إصدار هيئة الأركان العامة بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.





وشددت الوزارة فى بيان أصدرته، اليوم الخميس، على أن القوات الأرمنية تنفذ بالكامل مهمتها المتمثلة بحماية الوطن وضمان أمنها، مضيفا: "الجيش هو هيكل غير سياسى، وجميع محاولات توريط القوات المسلحة فى أى عملية سياسية تعد غير مقبولة إطلاقا".

وحذرت الوزارة من أن هذه المحاولات "تهدد أمن واستقرار الجمهورية"، مضيفة أنها سترد عليها بشكل مناسب، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".

وأصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الأرمنى فى وقت سابق من اليوم بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة باشينيان، محملا إياها المسؤولية عن "الإدارة غير الفعالة والأخطاء الجسيمة التى ارتكبتها السلطات الحالية فى مجال السياسة الخارجية أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية".

فى المقابل، وصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنه محاولة انقلاب عسكرى، وأعلن عن إقالة قائد هيئة الأركان أونيك جاسباريان.

وتأتى هذه التطورات على خلفية التوترات المتصاعدة، حيث تنظم المعارضة مظاهرات شعبية مطالبة برحيل باشينيان، محملة إياه المسؤولية عن فقدان أرمينيا السيطرة على أجزاء واسعة من قره باغ خلال الجولة الجديدة من النزاع مع أذربيجان.