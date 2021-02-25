مفوضية شئون اللاجئين تعين مندوبا جديدا لها في سوريا

تسلم الدكتور فيصل المقداد وزير الخارجية والمغتربين السوري أوراق اعتماد سيفانكا دارشا دانابالا رئيس بعثة مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين في سوريا.

وبحسب ما ذكرت وكالة الأنباء السورية سانا؛ تناول اللقاء الذي جميع بينهما الحديث حول تعزيز التعاون بين سوريا والمفوضية العليا للاجئين وتطوير العلاقة بما يخدم أهداف المفوضية السامية بعيدًا عن التسييس وفرض أجندات بعض الدول على العمل الإنساني.

وبدوره اكد دانابالا رغبته الصادقة في مواصلة التعاون مع الحكومة السورية بما يسهم في تحقيق أهداف المفوضية بتحسين ظروف المهجرين واللاجئين وتشجيع العودة الآمنة والطوعية للاجئين إلى وطنهم.

من جانبه اثني الوزير المقداد علي التعاون مع المفوضية العليا للاجئين معربا عم تمنياته لرئيس البعثة الجديد النجاح في مهامه.

كما شدد علي أهمية التنسيق والتعاون المتواصل مع الحكومة السورية لضمان تحقيق النتائج المرجوة من عمل المفوضية في تقديم الدعم اللازم للاجئين وتهيئة الظروف الملائمة لعودتهم إلى بيوتهم وقراهم ومدنهم.

حضر اللقاء من الجانب السوري السفير الدكتور بشار الجعفري نائب وزير الخارجية والدكتور سامي سلامة مدير المراسم والدكتور عبد الله حلاق مدير مكتب الوزير والدكتور عمار عوض معاون مدير إدارة المنظمات ورؤى شربجي من مكتب الوزير.