قادمة من تركيا.. بيان عاجل من الداخلية الكويتية بشأن أكبر صفقة مخدرات

نجح رجال البحث والتحري الجمركي بالكويت ، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، في إحباط تهريب أكبر كمية من الحبوب المخدرة تقدر بـ 3 ملايين حبة في العام الجديد 2021 قادمة من تركيا.
وذكرت صحيفة الأنباء نقلا عن بيان وزارة الداخلية الكويتة انه تم ضبط 3 وافدين سوريين، حيث تم فض الحاويات الثمانية والتي أخفيت بداخلها الحبوب.
شارك في عملية الفض مدير عام الإدارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي ونائب المدير العام للشؤون الجمركية والمنافذ سليمان الفهد.
ونقلت الصحيفة الكويتية عن مصدر جمركي، قوله، ان معلومات وردت الى إدارتي البحث والتحري الجمرك ومكافحة المخدرات عن تهريب كمية ضخمة من الحبوب داخل حاويات بها رخام، وعليه تم إعداد خطة لضبط الحبوب ومن وراءها.
كما اشار إلى أنه صباح أمس تقدم 3 وافدين لتسلم الشحنة التي حطت في ميناء الشويخ ليتم إخضاعها للتفتيش الدقيق والعثور على الحبوب مخبأة أسفل رخام.
وافاد المصدر بان التقديرات تشير الى ان الحبوب قد تتجاوز 3 ملايين حبة مخدرة.
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