أبحاث عالمية: المصابون بـ متلازمة داون أكثر عرضة 10 مرات للوفاة بكورونا

توصلت أبحاث عالمية إلى أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون معرضون لخطر الوفاة من كورونا - كوفيد 19 أكثر بعشر مرات من عامة السكان، ويقول المؤيدون إن المصابين بهذا الاضطراب يجب أن يحصلوا على أولوية اللقاح.

ويميل الأشخاص المصابون بمتلازمة داون إلى الإصابة بعدة حالات من شأنها أن تعرضهم لخطر مضاعفات الفيروس الحاد، بما في ذلك اضطرابات القلب والدم والميل إلى الإصابة بعدوى الجهاز التنفسي مثل الالتهاب الرئوي.

ولمراقبة الطريقة التي أثر بها كوفيد 19 على مجموعات سكانية مختلفة، تابع الباحثون في جامعة أكسفورد 8.26 مليون بالغ في المملكة المتحدة وراقبوا صحتهم على مدار أربعة أشهر.

ومن بين تلك المجموعة الكبيرة، كان 4053 مصابًا بمتلازمة داون.

ومن 24 يناير إلى 30 يونيو، توفي 68 من 4053 مريضًا مصابًا بمتلازمة داون، وكانت غالبية هذه الوفيات بسبب كورونا - كوفيد 19.

ومن بين هؤلاء الـ 68، توفي 27 شخصًا، أو 39.7 في المائة من المصابين بمتلازمة داون، بسبب كوفيد 19، و17 من الالتهاب الرئوي و24 لأسباب أخرى.

وبالمقارنة، توفي 41685 من أصل 8252105 مريضًا بدون متلازمة داون خلال تلك الفترة، وكانت نسبة أقل - 20.3 بالمائة - من الوفيات بسبب كورونا.

وبعد تعديل البيانات للعديد من العوامل الديموجرافية ونمط الحياة ، بما في ذلك العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم والحالات الصحية الأساسية ، قرر الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون كانوا أكثر عرضة 10 مرات للوفاة من كوفيد 19 من عامة السكان، أقل من 5 مرات أكثر عرضة للدخول إلى المستشفى بسبب مرض كورونا الشديد.

ويعتقد الباحثون أن الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون غالبًا ما يتعاملون مع الحالات المناعية، وهذا بالإضافة إلى الكروموسومات الإضافية الموجودة في تسلسل الجينات الخاصة بهم، هي سبب ارتفاع خطر الإصابة بفيروس كوفيد 19 الشديد.

وقالت جوليا هيبيسلي كوكس، عالمة الأوبئة الإكلينيكية في كلية الطب بجامعة أكسفورد والمؤلفة الرئيسية في دراسة المملكة المتحدة، لمجلة ساينس: "هذه مجموعة سكانية معرضة للخطر قد تحتاج إلى سياسات وقائية مطبقة".

وفي الدراسة، التي نُشرت في مجلة Annals of Internal Medicine، أشارت هيبيسلي كوكس وزملاؤها الباحثون إلى أن متلازمة داون ليست مدرجة كواحدة من الحالات التي تجعل الأشخاص أكثر عرضة للإصابة بمرض شديد في المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض أو في الاستشارات الصحية الوطنية في المملكة المتحدة.

وبعد فترة وجيزة من نشره، أضاف كبار المسؤولين الطبيين في المملكة المتحدة الأشخاص الذين يعانون من متلازمة داون إلى قائمة الأشخاص "المعرضين للخطر سريريًا".