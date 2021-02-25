صفعة جديدة.. ادعاء مانهاتن يحصل على إقرارات ترامب الضريبية

أصبحت الإقرارات الضريبية الخاصة بالرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، رسميًا في يد مدعي مانهاتن في ولاية نيويورك.
ووفقًا لشبكة "سي إن بي سي" الأمريكية، تم تسليم السجلات الضريبية الخاصة بـ ترامب إلى المدعي سايروس فانس، بعد رفض المحكمة العليا محاولة الرئيس السابق الأخيرة للحفاظ على سرية السجلات.
وأكد داني فروست، المتحدث باسم فانس، اليوم الخميس، أنه تم تنفيذ أمر الاستدعاء، بشأن الإقرارات الضريبية الخاصة بشركة ترامب، بعد ساعات من رفض المحكمة العليا في البلاد استئناف طلب الرئيس السابق.
وطالبت مذكرة الاستدعاء بسجلات ترامب الشخصية والشركات التي يرجع تاريخها إلى عام 2011، بما في ذلك إقراراته الضريبية.
وكان ترامب رفض الإفراج عن إقراراته الضريبية للجمهور لعدة سنوات، حتى عندما نظم حملتين للرئاسة.
ولم يعلق متحدث ترامب على الأمر، بعد أن حصلت المحكمة رسميًا على الإقرارات.
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