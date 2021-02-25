الأردن يسجل 3827 إصابة جديدة و16 وفاة بـ كورونا

أعلنت السلطات الصحية في الأردن، اليوم الخميس، تسجيل ارتفاع جديد في عدد حالات الإصابة والوفاة بفيروس كورونا "كوفيد-19".

ووفقًا لقناة "المملكة" الأردنية، سجلت وزارة الصحة الأردنية، 16 وفاة جديدة، و3827 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وبذلك يرتفع إجمالي الحالات المؤكد إصابتها بالوباء إلى 380268، وفق موجز حول الفيروس صادر عن وزارة الصحة.

وارتفع إجمالي عدد الوفيات بين المصابين بالفيروس إلى 4627 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت الخميس، للعلاج في المستشفيات المعتمدة 220 حالة؛ ليبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة التي تتلقّى العلاج في المستشفيات حاليًّا 1250حالة.

ووصل إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها أمس الأربعاء إلى 1023، بنسبة إشغال 24%.

وبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبه بإصابتها ليوم الأربعاء 100 بنسبة إشغال 10%.

وغادرت 127 حالة جديدة من المستشفيات، وبلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات 1579 حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى 342600 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّا 33041 حالة.