كيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة 1442 و رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

كيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة 1442 والاستعلام عن المساعدة المقطوعة، بحث العديد من الأفراد عن طريقة التسجيل للحصول على المساعدة المقطوعة، حيث تقوم المملكة العربية السعودية بتقديم المساعدات المالية للمحتاجين ومحدودي الدخل، وسوف نقدم لكم العديد من كيفية التسجيل في المساعد ومن هم المستحقين للمساعدة المقطوعة في هذا المقال فتابعوا معنا.

كيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة 1442

يبحث البعض عن كيفية التسجيل للحصول على المساعدة المقطوعة، ولكن يوجد بعض الخطوات التي يجب فعلها لكي يتم التسجيل بشكل صحيح، وأهم هذه الخطوات ما يلي:

يجب على المتقدم التسجيل والدخول عبر الموقع الخاص بوزارة التنمية الاجتماعية .

. بعد الدخول يتم الضغط على زر تسجيل جديد.

إدراج رقم الهوية في الخانة المخصصة لذلك.

إدخال تاريخ الميلاد للمتقدم ورقم الجوال الخاص به.

تكوين كلمة سر لحسابك الخاص، ويجب أن تكون هذه الكلمة مجموعة من الحروف والأرقام الانجليزية.

يتم إرسال رمز للتحقق على رقم الجوال تقوم بتأكيده في الموقع.

سيظهر زر التأكيد يقوم بالضغط عليه ثم على علامة التسجيل.

بعد ذلك سيظهر لك الموقع كافة بيانات المتقدم، وقبول التسجيل.

يجب على المتقدم أن يقوم بتسجيل كافة البيانات الشخصية كالسن والمؤهل والنوع والحالة ورقم البنك إن كان المتقدم يملك حساب .

من هم المستحقين للحصول على المساعدة المقطوعة

قامت المملكة العربية السعودية بوضع بعض الشروط الخاصة في العائلة لكي تستحق المساعدة المقطوعة، ومن أهم شروط الحصول على المساعدة المقطوعة ما يلي:

من الواجب ألا يكون سن الزوج أو الزوجة في العائلة المتقدمة التي تحصل على المساعدات عن 35 سنة.

عندما يكون الشخص المتقدم للحصول على هذه المساعدة المقطوعة غير متزوج يشترط ألا يكون الراتب الوظيفي له أعلي من 3000 ريال سعودي.

وإذا كان الفرد الذي يريد المساعدة المقطوعة متزوج يجب أن يكون الراتب الوظيفي له أقل من 8680 ريال سعودي.

تصرف هذه المساعدة للأرامل والمطلقات وكبار السن بكل سهوله.

يشترط عدم امتلاك الشخص المتقدم أي ممتلكات خاصة تعود عليه بأموال كثيرة.

في ختام هذا المقال ذكرنا كيفية التسجيل في المساعدة المقطوعة، وتحدثنا عن شروط التسجيل في المساعدة المقطوعة 1442، وأيضاً تعرفنا على من هم المستحقين للحصول على لمساعدة المقطوعة ونتمنى أن يكون تحدثنا عن كل شيء يعلق هذا الموضوع.