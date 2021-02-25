نظام نور: موعد تسجيل الطلاب الجدد وطريقة التسجيل في نظام نور

يبحث العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية عن طريقة تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور التعليمي فقد قامت وزارة التربية والتعليم بالمملكة بالاعلان عن المواعيد التي سيتم فيها التسجيل في نظام نور للطلاب الجدد ، والخاص بمرحلة تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي للعام الدراسي المقبل 1443/1442، حيث قد بدأ بالفعل إتاحة تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور التعليمي في بعض العديد من المناطق التعليمة بالمملكة العربية السعودية.

تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور

يترقب العديد من أولياء الأمور في المملكة العربية السعودية فتح باب تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور التعليمي، حيث من المقرر أن يتم بدء فتح باب تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور التعليمي خلال حساب ولي أمر الطالب عبر نظام نور، وبحسب الجدول الزمني لتسجيل الطلاب عبر نظام نور التعليمي، والذي كانت وزارة التعليم قد أعلنت عنه فإنه من المقرر أن يبدأ تسجيل الطلاب الجدد بداية من يوم الرابع عشر من شهر رجب من العام 1442 هجرياً، والذي يوافق يوم الجمعة السادس والعشرين من شهر فبراير من العام 2021، حيث سيبدأ تسجيل الطلاب السعوديين، وتسجيل الطلاب الذين أمهاتهم سعوديات،

وكان التسجيل في نظام نور للطلاب من مواليد 1436/04/15 وحتى مواليد يوم 1436/07/15 قد تم فتح في بداية يوم العشرين من شهر ذي القعدة من عام 1441 للعام الحالي، على أن يكون الطالب قد قام بالحصول على شهادة معتمدة من روضة الأطفال، وقد التحق بها لمدة عامين، من أجل أن يتم تسجيله والتحاقه بالصف الأول الابتدائي في العام الدراسي المقبل.

ويبدأ تسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي في نظام نور من قبل أولياء الأمور بداية من يوم السبت السابع من شهر شوال 1441، والموافق ليوم الثلاثين من مايو الجاري من العام 2020، حيث سيتم إلحاق الطلاب المسجلين بالصف الأول الابتدائي للعام الدراسي الجديد 1442 في المدارس الابتدائية، والتي قد تم تسجيل الطلاب بها من خلال نظام نور التعليمي.

ونظام نور التعليمي هو نظام الالكتروني قامت وزارة التعليم في المملكة بإنشائه من أجل أن يقوم بخدمة العملية التعليمية، كما يقدم العديد من الخدمات للطلاب والمعلمين وأولياء الأمور، ومن ضمن الخدمات التي يقدمها نظام نور هي خدمة تسجيل الطلاب الجدد عبر النظام من أجل أن يتم إلتحاقهم بالمدارس خلال العام الدراسي المقبل، كما أنه يساعد الطلاب في معرفة نتائجهم في اختبارات نهاية العام الدراسي، ونهاية الفصل الدراسي.

ويمكن لأولياء الأمور القيام بتسجيل طلاب الصف الأول الابتدائي الجدد عبر نظام نور التعليمي من خلال الدخول إلى حسابهم في نظام نور، ومن ثم القيام بلمئ البيانات الخاصة بالطلاب،وذلك عن طريق القيام بتسجيل الدخول إلى النظام من حساب ولي الأمر، ومن ثم اختيار تسجيل طالب جديد، ثم القيام بملئ البيانات الخاصة بالطالب، وذلك وفقاً للمواعيد التي حددتها وزارة التعليم.

موعد تسجيل الطلاب الجدد عبر نظام نور

وقد تم تحديد موعد تسجيل الطلاب الجدد من خلال نظام نور التعليمي وفقاً للمواعيد التالية، والتي تم تحديدها من قبل وزارة التعليم وهي:

مواليد 1436/4/14 والذين قد أكملوا ست سنوات عند بداية العام الدراسي الجديد، أو أقل من ذلك بتسعين يوماً، وذلك للطلاب الذين بدون روضة الأطفال، فيمكن لأولياء أمورهم التسجيل خلال الثلاثة أشهر القادمة بداية من يوم السابع من شوال الجاري. الطلاب من مواليد 1436/4/15 وحتى يوم 1436/7/15 فيمكن لأولياء أمورهم البدء في التسجيل من تاريخ يوم العشرين من شهر ذي القعدة من العام الهجري الحالي 1441، بشرط أن يكون الطالب قد حصل على شهادة معتمدة من روضة الأطفال تثبت إلتحاقه بها لمدة عامين.

رابط التسجيل في نظام نور

ويمكن لأولياء الأمور القيام بتسجيل الطلاب الجدد “طلاب الصف الأول الابتدائي” من خلال نظام نور التعليمي عبر القيام بتسجيل الدخول إلى النظام عبر الرابط: noor.moe.gov.sa وذلك من خلال حساب ولي الأمر، ومن ثم يقوم ولي الأمر باختيار تسجيل طالب جديد بعد أن قد قام بتسجيل الدخول إلى النظام، وبعد ذلك يبدأ ولي الأمر بكتابة كافة البيانات الخاصة بالطالب الجديد الذي يرغب في تسجيله في الصف الأول الابتدائي.

وقد بدأ تسجيل الطلاب الجدد في الصف الأول الابتدائي في منطقة المدينة المنورة التعليمة للطلاب من أبناء السعوديات وأباء غير سعوديين، وذلك في المدارس الحكومة ومدارس تحفيظ القرآن، والتي لايتم إجراء المفاضلة فيها بين الطلاب.