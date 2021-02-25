ما هو تطبيق توكلنا وطريقة تسجيل الدخول بحساب أبشر

ما هو تطبيق توكلنا أصبح من أكثر التساؤلات من قبل الأفراد داخل المملكة العربية السعودية وذلك بعد أن أعلنت الحكومة السعودية عن ضرورة توافر التطبيق لدى الأفراد وأنه من الممكن عدم السماح لهم بدخول بعض الأماكن كالأسواق التجارية والمنشآت المتعددة في حالة عدم وجوده، وقد وفرت وزارة الصحة تطبيق توكلنا للأفراد لضمان الوصول إلى المعلومات الصحية التي قد يحتاجها الأفراد بالإضافة إلى العديد من الخدمات من الهيئات الحكومية المختلفة ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على تطبيق توكلنا تسجيل.

وزارة الصحة تطبيق توكلنا

يمكن للأفراد معرفة ما هو تطبيق توكلنا بمجرد دخول موقع توكلنا الرسمي والذي وضعته وزارة الصحة لتمكن الأفراد من المواطنين والوافدين من الحصول على التطبيق وتشغيله على أجهزة الجوالات المختلفة وفقًا للنظام المستخدم في الجوال.

ما هو تطبيق توكلنا

تطبيق توكلنا هو التطبيق المعتمد من وزارة الصحة والذي يعمل في الأساس على الحد من انتشار الأمراض والأوبئة المختلفة ويعطي للمستخدم بيان مفصل بالحالة الصحية له ولكل التابعين والمكفولين المسجلين داخل التطبيق، بالإضافة إلى أن التطبيق يسمح للأفراد الحصول على بعض التصاريح الهامة التي يحتاجونها خلال فترة المنع التي تفرضها حكومة المملكة العربية السعودية وأيضًا يمكن للمواطنين والوافدين الحصول على الخدمات الطبية المختلفة من خلال التطبيق.

تطبيق توكلنا تسجيل دخول

يمكن للأفراد المسجلين بالفعل بمنصة أبشر الإلكترونية التسجيل في تطبيق توكلنا من خلال بعض الخطوات السهلة والتي سوف نذكرها فيما يلي:

يتم الدخول إلى موقع توكلنا الرسمي.

اختيار نوع التطبيق المتوافق مع الهاتف الجوال المستخدم.

يتم الدخول إلى التطبيق من الجوال والضغط على كلمة تسجيل جديد.

يطلب الموقع بعض المعلومات كرقم الهوية للمواطنين ورقم الإقامة للوافدين وفي حالة التسجيل كزائر يتم كتابة رقم جواز السفر عوضًا عنهم، وكتابة تاريخ ميلاد المستخدم.

يتم الموافقة على الشروط والأحكام الخاصة بالبرنامج.

يتم إرسال رمز تعريفي على الجوال المسجل لدى منصة أبشر، ويكتب في المكان المخصص له بتطبيق توكلنا.

يطلب بعد ذلك التطبيق تحديد محل الإقامة بدقة، وبعدها مباشرة يبدأ في طرح بعض الأسئلة الصحية للمستخدم.

يتم تحديد التابعين والمكفولين للمستخدم والموجودين بنفس محل الإقامة.

بمجرد الانتهاء من كتابة كافة البيانات يتم الضغط على كلمة تسجيل ويبدأ المستخدم في الحصول على الخدمات والمعلومات الخاصة بالتطبيق.