أخبار اليمن : أكثر من 4 مليارات ريال خسائر كهرباء حجة جراء العدوان

أكثر من 4 مليارات ريال خسائر كهرباء حجة جراء العدوانبلغت الخسائر الأولية جراء العدوان السعودي على قطاع الكهرباء بمحافظة حجة 4 مليارات و464 مليون و741 ألف ريال.

وأوضح تقرير صادر عن لجنة حصر الأضرار بمنطقة كهرباء المحافظة، أن كلفة الأضرار المباشرة نتيجة غارات طيران العدوان بلغت مليار و358 مليون و185 ألف ريال.

ووفقا للتقرير تشمل الأضرار المباشرة، تدمير كلي لأصول المنطقة من محطات التوليد والمخازن والمباني التابعة لعدد من الفروع وكذا الشبكة الكهربائية للضغط العالي والمنخفض وأعمدة ومحولات وطبلات التوزيع والأسلاك.

وبين التقرير أن القصف الهستيري لتحالف العدوان لكهرباء فرعي ميدي وحرض، تسبب في إلحاق خسائر كبيرة وتدمير كلي لمحطات التوليد والمباني والشبكة والمخزون.

وأشار إلى تعرض أجزاء من شبكة كهرباء فرعي عبس والمدينة للتدمير في مناطق متفرقة بسبب استهداف العدوان لبعض المواقع المجاورة للشبكة ومواقع في مركز المدينة ومبين وشرس.

ولفت التقرير إلى أن العدوان استهدف محطة بني حسن التحويلية بمديرية عبس، ما أدى إلى تدمير أكثر من 200 محول كهربائي كانت بمخازن المحطة، كما استهداف مبنى التحكم في المحطة وقسم مخزون البطاريات وكذا تعرض المحول الرئيسي لأضرار.

وذكر أن كلفة أجور أعمال البناء تقدر بـ406 ملايين و556 ألف ريال.

وأكد مدير فرع منطقة كهرباء المحافظة المهندس أيوب البحري أن استمرار غارات طيران العدوان على محافظة حجة، أدى إلى توقف تام لخدمة الكهرباء وترتب عليه الكثير من الأضرار غير المباشرة، ما كبد المنطقة خسائر تقدر بنحو اثنين مليار و700 مليون ريال.

وأشار إلى أن الأضرار غير المباشرة تمثلت في توقف نشاط المنطقة وفروعها خاصة مبيع التيار وتحصيل المديونية لدى المشتركين وتراكم الإلتزامات وغرامات وتأثر أربعمائة موظف بالمنطقة وعدم القدرة على صرف مستحقاتهم.

وأوضح المهندس البحري أن أضرار العدوان ليست نهائية خاصة في ظل استمرار القصف وعدم التمكن من حصر الأضرار في ميدي وحرض بشكل كامل.