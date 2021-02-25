مقتل 3 وإصابة آخرين بانفجار فى رأس العين شمال سوريا

جدة - نرمين السيد - وأفادت وكالة "سانا" نقلا عن مصادر محلية، بأن عبوة ناسفة موضوعة تحت سيارة من نوع "فان" انفجرت اليوم الخميس، على تقاطع الشارع العام مع سوق الفروج بمدينة رأس العين، ما أدى إلى مقتل 3 مدنيين وإصابة آخرين بجروح واحتراق السيارة ووقوع أضرار مادية فى ممتلكات الأهالى.

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