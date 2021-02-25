صور .. كنائس العراق تتزين للترحاب بالبابا فرانسيس

جدة - نرمين السيد - واجتمع البطريرك الكاردينال مار لويس روفائيل ساكو ومعاونيه: مار باسيليوس يلدو، ومار روبرت جرجيس، فى كاتدرائية مار يوسف فى الكرادة، مع وفد عالى المستوى من رئاسة الجمهورية، ورئاسة الوزراء والخارجية وأمانة العاصمة مع القوات الأمنية، والعمليات المشتركة؛ لمناقشة التدابير اللوجستية والأمنية والاجتماعية المطلوبة لزيارة البابا فرانسيس التاريخية.

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