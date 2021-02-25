وزير الدفاع الأرمينى يبحث مع نظيره الروسى الوضع فى البلاد

جدة - نرمين السيد - وجاء فى بيان الدفاع الأرمينية، أوردته وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية : "بمبادرة من الجانب الروسى، أجرى أروتيونيان محادثة هاتفية مع وزير الدفاع الروسي، سيرجى شويجو، حيث ناقش وزيرا دفاع الدولتين الحليفتين الوضع فى أرمينيا، كما تمت أيضا مناقشة القضايا المتعلقة بتنفيذ مهمة قوات حفظ السلام الروسية فى ناجورنى قره باغ".

وكانت هيئة أركان القوات المسلحة الأرمينية قد طالبت، فى وقت سابق اليوم، باستقالة رئيس الوزراء الأرمينى نيكول باشينيان على خلفية إقالته للنائب الأول لرئيس أركان القوات المسلحة، كما حذرته من استخدام القوة ضد شعبه.. وردا على ذلك، أعلن باشينيان إقالة رئيس أركان القوات المسلحة، أونيك جاسباريان.

وأشارت تقارير إعلامية، إلى أن إقالة نائب قائدة هيئة الأركان خاتشاتوريان، جاءت لأنه سخر من تصريحات باشينيان حول صواريخ "إسكندر" الروسية التابعة للجيش الأرمنى.

هذا ووصف باشنيان، طلب هيئة الأركان باستقالة الحكومة، بمحاولة انقلاب عسكرى.

وكان باشينيان قد صرح فى وقت سابق، ورداً على تصريح للرئيس الأرمينى السابق سيرج سركسيان، حول أن القوات الأرمينية كان باستطاعتها استخدام "إسكندر" فى بداية الأعمال العسكرية، بأن صواريخ "إسكندر" الروسية التى فى حوزة الجيش الأرمينى " خلال تفاقم الصراع فى قره باغ فى الخريف الماضى، لم تعمل أو عملت بنسبة 10 بالمئة فقط".

ومن جانبه لم يعقب المتحدث الصحفى باسم الرئاسة الروسية الكرملين، دميترى بيسكوف، على تصريحات باشينيان بشأن "إسكندر"، قائلاً: "نترك هذا بدون تعليق، حيث أثبتت التكنولوجيا الروسيا فعاليتها فى أماكن مختلفة من العالم"، مؤكدا أن الكرملين يتابع بقلق الوضع فى أرمينيا ويعتبر ما يحدث شأنًا داخليًا.