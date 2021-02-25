رئيس وزراء أرمينيا يعلن وقف مظاهرات أنصاره ويدعو المعارضة للتشاور

جدة - نرمين السيد - وقال باشينيان فى كلمة ألقاها اليوم الخميس أمام مؤيديه فى ميدان الجمهورية أمام مقر الحكومة إن مظاهرة اليوم "أظهرت له إرادة الشعب"، مضيفا: "اعتبارا من الآن نتوقف عن التظاهر وأدعو زملاءنا فى المعارضة إلى اتخاذ خطوة مماثلة والجلوس معنا حول طاولة المفاوضات".

وأكد رئيس الوزراء الأرمينى أنه يعود إلى مقر الحكومة لإجراء مشاورات سياسية، وجدد تعهده بأن السلطات لن تعود إلى "السياسات المخملية"، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم".

ويواصل أنصار المعارضة احتجاجاتهم وسط العاصمة وأعربت عن نيتها مواصلة التظاهر ما لم يترك باشينيان منصبه.

وصرح المرشح الموحد عن تحالف "الحركة من أجل إنقاذ الوطن" المعارض لمنصب رئيس الحكومة، رئيس الوزراء ووزير الدفاع الأسبق فازغين مانوكيان، بأن المسألة الوحيدة التى يمكن أن تبحثها المعارضة مع باشينيان هى استقالته.

وأصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الأرمنى فى وقت سابق من اليوم بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة باشينيان، محملا إياها المسؤولية عن "الإدارة غير الفعالة والأخطاء الجسيمة التى ارتكبتها السلطات الحالية فى مجال السياسة الخارجية أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية".

فى المقابل، وصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنه محاولة انقلاب عسكرى، وأعلن عن إقالة قائد هيئة الأركان أونيك غاسباريان.