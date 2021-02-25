بريطانيا تخفض مستوى الإنذار من خطورة فيروس كورونا من 5 إلى 4

جدة - نرمين السيد - وأوضحت شبكة "سكاى نيوز" الإخبارية فى نشرتها باللغة الإنجليزية اليوم الخميس، أن خدمة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة (NHS) وافقت على تخفيض مستوى خطورة الفيروس بعد تأكيد المركز المشترك للأمن البيولوجى فى البلاد. وفى الوقت نفسه أكدت بريطانيا على أن الخدمات الصحية "لا تزال تتعرض لضغوط كبيرة مع وجود عدد كبير من المرضى فى المستشفيات" إلا أن عدد الإصابات تنخفض باستمرار.

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