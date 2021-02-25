ليبيا.. رئيس البرلمان يتسلم التشكيلة الحكومية تمهيدا لمنح الثقة

أفادت شبكة "العربية"، في نبأ عاجل لها منذ قليل، بأن رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، تسلم التشكيلة الحكومية.
وقالت مصادر العربية إن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد دبيبة، سلم صالح تشكيلة الحكومة الليبية تمهيدا لجلسة نيل الثقة.
ومن المتوقع أن يتم تقديم حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد دبيبة، اليوم الخميس.
ومن المقرر أن يتم بعد ذلك تحديد موعد لجلسة منح الثقة للحكومة في مدينة سرت، وسيتم تحديد موعد الجلسة مرتبط بموعد استلام التشكيلة الحكومية الجديدة.
وأكد المكتب الإعلامي لحكومة الوحدة الوطنية، أن "تشكيلة الحكومة ستقدم اليوم لمجلس النواب والمجلس الرئاسي في الوقت نفسه.
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