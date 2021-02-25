طلب عاجل من الاتحاد الأوروبي إلى أطراف النزاع في أرمينيا

قال المتحدث باسم السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي بيتر ستانو، إن الاتحاد يتابع من كثب الوضع في أرمينيا، داعيًا جميع الأطراف إلى ضبط النفس والهدوء وتجنب المزيد من التصعيد.

وفقًا لـ"روسيا اليوم"، أكد ستانو، في بيان اليوم الخميس، أنه "يجب حل جميع الخلافات السياسية من خلال الحوار السياسي"، مشيرًا إلى أن الحفاظ على النظام الديمقراطي والدستوري الطريقة الوحيدة التي يمكن لأرمينيا من خلالها الاستجابة بفعالية للتحديات.

وأصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الأرمني، اليوم الخميس، بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة نيكول باشينيان، مشددة على أنها لم تعد قادرة على "اتخاذ قرارات مناسبة في الظروف العصيبة والمصيرية الحالية".

فيما ندد رئيس الوزراء الأرميني، بمحاولة انقلاب عسكري في بلاده بعد أن طالبت هيئة أركان الجيش باستقالة حكومته.

وكتب باشينيان على صفحته في موقع فيسبوك: "أعتبر أن بيان هيئة الأركان محاولة لانقلاب عسكري أدعو جميع أنصارنا للتجمع في ساحة الجمهورية" في يريفان.

كما خرجت مظاهرات عارمة تقودها المعارضة تطالب برحيل باشينيان، تضامنا مع تحركات الجيش الأرميني ضد رئيس الوزراء.