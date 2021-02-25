3 فصول دراسية .. السعودية تتجه لتغيير شامل في نظام التعليم

كشفت صحيفة الميدان التعليمي " السعودية" نقلا عن مصادرها أن وزارة التعليم السعودية ستعمل علي تحويل العام الدراسي إلى ثلاثة فصول دراسية بدلًا من فصلين دراسيين، بداية من العام الدراسي القادم .
وأشارت الصحيفة السعودية الي إن القرار سيعلن ضمن التقويم الدراسي للعام المقبل، وذلك فور اعتماده بشكل رسمي ضمن الخطة الشاملة للارتقاء بالتعليم في مختلف مجالاته.
ويشار الي ان تقارير قد أفادت في وقت سابق أن وزارة التعليم جهزت خطة شاملة تتضمن تحويل العام الدراسي إلى 3 فصول بدلا من اثنين، وتدريب طلاب الجامعات إلزاميًا 6 شهور قبل التخرج، وإطلاق المدارس المهنية.
كما اساىت التقارير أيضا الي تعزيز المرونة بين التعليم العام والمهني، وتطوير المسارات المتخصصة في المرحلة الثانوية.
كما تتضمن التوسع في رياض الأطفال والتعليم المشترك بالمرحلة الابتدائية وتحديث معايير تقييم أداء المعلمين.
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