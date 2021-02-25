دبيبة يسلم عقيلة صالح تشكيل الحكومة الجديدة فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - نقلت قناة "العربية" عن مصادر لها، بأن رئيس الحكومة الجديد فى ليبيا، عبدالحميد دبيبة، سلم رئيس مجلس النواب الليبى، المستشار عقيلة صالح، تشكيلة الحكومة الليبية الجديدة، تمهيدا لجلسة نيل الثقة.





وصوت ملتقى الحوار السياسى الليبى فى وقت سابق، لصالح اختيار سلطة تنفيذية جديدة مؤقتة فى ليبيا بقيادة الدبلوماسى السابق محمد المنفى، رئيسًا للمجلس الرئاسى، وعبد الحميد دبيبة، رئيسًا للحكومة. ومن المقرر أن تقود السلطة التنفيذية الجديدة ليبيا حتى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية فى 24 ديسمبر المقبل، وفق المسار الذى ترعاه الأمم المتحدة.

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