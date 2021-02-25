الأمم المتحدة : بيلاروسيا تشهد أزمة غير مسبوقة فى حقوق الإنسان

جدة - نرمين السيد - اعتبرت ميشيل باشيليت، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، أن ما تشهده بيلاروسيا منذ الانتخابات الرئاسية فى العام الماضى، يمثل "أزمة ذات أبعاد غير مسبوقة فى مجال حقوق الإنسان".





جاء ذلك فى تقرير حول الوضع فى بيلاروسيا قدمته باشيليت اليوم الخميس فى جنيف فى الدورة الـ 46 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك". وقالت باشيليت إن "الأحداث التى وقعت قبل الانتخابات وبعدها مباشرة أدت إلى أزمة ذات أبعاد غير مسبوقة فى مجال حقوق الإنسان فى البلاد.. وجعلت الانتهاكات المنهجية طويلة الأمد والإفلات من العقاب أكثر وضوحا". وحسب المفوضة السامية، فإن الحديث يدور عن "انتهاكات عديدة وواسعة النطاق ارتكبت فى سياق الانتخابات، والحرمان المنهجى من الحريات الأساسية، والاعتقالات التعسفية الجماعية". ويغطى تقرير باشليت الفترة من 1 مايو إلى 20 ديسمبر من العام 2020. وذكرت المفوضة أنه بعد الانتهاء العمل على هذه الوثيقة "شهدت حالة حقوق الإنسان فى بيلاروس مزيدا من التدهور".

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