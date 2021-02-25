بوتين يدعو جميع الأطراف فى أرمينيا لضبط النفس

جدة - نرمين السيد - وأكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميترى بيسكوف، أن بوتين أعرب خلال المكالمة عن "تأييده للحفاظ على النظام والهدوء فى أرمينيا وتسوية الوضع ضمن إطار القانون حصرا"، بحسب قناة "روسيا اليوم".

وتابع بيسكوف أن الرئيس الروسى دعا جميع الأطراف فى أرمينيا إلى ضبط النفس، مشيرا إلى أن الاتصال جرى بمبادرة من الجانب الأرمنى.

واندلعت فى أرمينيا اليوم أزمة سياسية جديدة بعد أن أصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الأرمنى بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة باشينيان، محملا إياها المسؤولية عن "الإدارة غير الفعالة والأخطاء الجسيمة التى ارتكبتها السلطات الحالية فى مجال السياسة الخارجية أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية".

فى المقابل، وصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنه محاولة انقلاب عسكرى، وأعلن عن إقالة قائد هيئة الأركان أونيك جاسباريان.