فيديو .. أنصار المعارضة الأرمينية ينصبون الخيام وسط يريفان

جدة - نرمين السيد - نصب أنصار المعارضة الأرمينية، الخيام فى شارع "باجراميان" وسط العاصمة يريفان، فيما تعتزم المعارضة عقد اجتماع للبرلمان لمناقشة قضية إقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان.





وأشارت المعارضة، إلى أن "البرلمان الأرمنى رفض عقد اجتماع استثنائى حول هذه القضية".

وقال منسق حركة المعارضة "إنقاذ الوطن" إيشخان ساجاتليان، إن "المعارضة سترسل وفدا إلى الرئيس الأرمينى أرمين سركيسيان لمناقشة الوضع الراهن والبحث عن حلول".

وأعلن باشينيان، إنهاء مسيرة أنصاره فى يريفان وتحول إلى المعارضة بذات الاقتراح، وقال: "نوقف عملنا ونقترح على المعارضة وقف تحركها أيضا. ندعوها لمناقشة إجراءات أخرى، لكن يجب اتخاذ جميع القرارات مع مراعاة رأى الشعب".

وتصاعد الوضع فى أرمينيا بشكل حاد الخميس، بعد أن أصدرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة فى البلاد بيانا يطالب باستقالة باشينيان والحكومة.