قصة جريمة.. اعتقال المتهمين في نسف صحفية كشفت قضية فساد سياسي كبرى في مالطا

قُتلت دافني كاروانا جاليزيا، المدونة المؤثرة في مالطا التي كانت قد أبلغت عن الفساد السياسي، اثر انفجار سيارة مفخخة في 16 أكتوبر 2017. وقد أنهى التحقيق في مقتلها مسيرة رئيس الوزراء في البلاد وسلط الضوء على وجود فساد من الفساد.واتُهم مؤخرا رجلان على صلة بالجريمة المنظمة في مالطا بوضع القنبلة التي قتلت الصحفية الصليبية دافني كاروانا جاليزيا في عام 2017.
وتم توجيه الاتهام إلى روبرت أجيوس وجيمي فيلا، وكلاهما يبلغ من العمر 37 عامًا، يوم الأربعاء 24 فبراير ودفعا ببراءتهما ونفيا أيضًا التورط في اغتيال المحامي كارمل تشيركوب عام 2015.
ومثل فيلا، الذي ثبتت إصابته بفيروس كورونا - كوفيد 19، أمام المحكمة مرتديا معدات الحماية الشخصية.
وجاءت الاعتقالات بعد يوم من إقرار أحد المشتبه بهم، فينسينت مسقط، بارتكاب جريمة القتل العمد وحكم عليه بالسجن لمدة 15 عامًا مقابل تقديم أدلة للادعاء.
وفي العام الماضي، أُجبر رئيس الوزراء جوزيف مسقط - لا علاقة له - على الاستقالة بعد أن تبين أن رئيس أركانه ، كيث شمبري ، قد تم القبض عليه فيما يتعلق بتحقيق الشرطة في غسل الأموال من بيع جوازات السفر المالطية، وينفي شيمبري ارتكاب أي مخالفات.
في نوفمبر 2019، قُبض على يورجن فينيش، رجل الأعمال المالطي البارز الذي تربطه علاقات وثيقة بالحكومة، على يخته بينما كان يستعد للفرار من الجزيرة.
ويُزعم أنه كان الرجل الذي أمر بقتل كاروانا جاليزيا ووجهت إليه تهمة التآمر على القتل.
وفي يوم الخميس، 25 فبراير، قال مفوض الشرطة في مالطا، أنجيلو جافا، إنه يعتقد أن جميع المتورطين في القتل قد تم اعتقالهم الآن.
وقال جافا لصحيفة "تايمز أوف مالطا" "بالأدلة التي لدينا، يمكننا القول إن كل شخص متورط، سواء كان العقل المدبر أو المتواطئ، قيد الاعتقال أو يواجه اتهامات.
كاروانا جاليزيا، 53 عامًا، متخصصة في كشف الغطاء على الفساد والمحسوبية بين النخبة السياسية والتجارية في مالطا.
وقال روبرت أبيلا، رئيس الوزراء الذي خلف مسقط، اليوم الخميس: "لا شك أن ما حدث هذا الأسبوع يؤكد وجود سيادة القانون في مالطا"
وأضاف: "أي شخص يعتقد أنه يمكنهم التمتع بالإفلات من العقاب هو مخطئ".
ماريو كاكيوتولو، صحفي يعيش في مالطا، قال عن كاروانا جاليزيا في عام 2017: "كانت معروفة أيضًا باسم البابا في مالطا، إما أن يكرهها الناس ويطلقون عليها اسم كاذبة أو يحبونها ويطلقون عليها اسم صليبية ".
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