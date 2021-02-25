ترامب غير محصن ضد التحقيقات .. المدعي العام لـ مانهاتن يحصل على الإقرارات الضريبية للرئيس الملياردير

حصل المدعي العام لمقاطعة مانهاتن الامريكية، سي فانس، على الإقرارات الضريبية للرئيس السابق دونالد ترامب التي طال انتظارها، بعد أيام من حكم المحكمة العليا بأنها لن تمنعهم من إطلاق سراحهم في مكتبه.

وأكد المتحدث باسم مكتب فانس، داني فروست، اليوم الخميس أن هذا تطور وأشار الى أنه تم تنفيذ أمر استدعاء ضد Mazars USA، شركة محاسبة تابعة لـ ترامب.

وكتبت المحكمة العليا أمرًا من جملة واحدة قائلة إنها "لن تمنع أمر الاستدعاء دون تفسير".

وقبل يوم الاثنين، رفضت المحكمة العليا في السابق وقف قرارات المحكمة الأدنى ووقفت مع فانس.



وفي يوليو، كتب رئيس المحكمة العليا جون روبرتس رأيًا في حكم 7-2 رفض حجة ترامب بأنه محصن ضد التحقيقات على مستوى الدولة أثناء توليه منصبه.

وقال روبرتس في ذلك الوقت: "في نظامنا القضائي،" يحق للجمهور الحصول على أدلة كل رجل ".



وواصل محامو ترامب محاربة أمر الاستدعاء وقالوا إن مكتب فانس كان يتصرف بسوء نية وكان مبالغًا فيه.

ولا تعني حيازة فانس للضرائب والمستندات المالية الأخرى أن الجمهور سيطلع عليها أبدًا.



وتم البحث عن السجلات فيما يتعلق بتحقيق أجرته هيئة محلفين كبرى عقدها مكتبه.

وانتقد ترامب، في بيان اليوم الاثنين، قرار المحكمة العليا، وقال إنه جزء من "مؤامرة سوداء" ضده والتي بدأت منذ سنوات، واستمرت أثناء توليه الرئاسة ، وما زالت مستمرة حتى الآن حتى خارج المنصب.

وأضافت "حتى الآن، لأكثر من عامين، كانت مدينة نيويورك تبحث في كل معاملة قمت بها تقريبًا على الإطلاق، بما في ذلك البحث عن الإقرارات الضريبية التي تم إجراؤها من قبل أكبر وأشهر شركات القانون والمحاسبة في الولايات المتحدة".

وأضاف ترامب أن هذا "شيء لم يحدث أبدًا لرئيس من قبل ، كل شيء مستوحى من الديمقراطيين في موقع ديمقراطي تمامًا ، مدينة نيويورك وولاية نيويورك ، ويسيطر عليه تمامًا ويهيمن عليه عدو لي بشكل كبير ، الحاكم أندرو كومو. "

وقال فانس في العام الماضي إن الرئيس السابق "أتيحت له فرصًا متعددة لمراجعة مزاعمه المتعلقة بالدستور وقانون الولاية ، وفي هذه المرحلة ، لا يقدم أي أسباب لمزيد من التأخير" ، مضيفًا: "يجب رفض طلبه للحصول على إعفاء غير عادي ، و هيئة المحلفين الكبرى للقيام بعملها ".

وذكرت شركة Mazars USA إنها لا تطعن في أمر الاستدعاء وستلتزم بالالتزامات القانونية.