مع بدء سريان الحظر الشامل.. قرارات أردنية جديدة بشأن فيروس كورونا

أصدر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الأردني قرارا عاجلا باعتبار جميع التصاريح الإلكترونية ملغاة طيلة مدة الحظر الشامل.

كشف المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات عن استثناءات الحظر الشامل الممتد من الساعة 10 مساء الخميس وحتي الساعة 6 صباح السبت.

وقال المركز في بيان: يعتبر المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات الجهة المخولة فقط لإصدار تصاريح التجول في أوقات الحظر الشامل للقطاعات الحكومية والخاصة ضمن آلية شاملة معتمدة لدى المركز، فيما تُعطى صلاحية إصدار التصاريح الخاصة في الحالات الطارئة والحالات الإنسانية للحكام الاداريين، ويمنع إعطاء أي تصاريح من أي جهة غير مخولة دون موافقة المركز الوطني للأمن وإدارة الأزمات، حيث ستتحمل الجهة التي تعطي التصاريح المسؤولية القانونية لذلك.

وأضاف : كما تقرر ضرورة وجود البطاقة التعريفية (البادج) العائدة للجهة التي يعمل لديها الشخص إلى جانب الهوية الشخصية للتحقق من هويته عند إدراجه في الكشوفات التي سيتم المصادقة عليها من قبلنا، علمًا أن الجهة المانحة لهذه البطاقة (البادج) هي التي ستتحمل التبعات القانونية في حال إصدارها لأفراد لا يعملون لديها.

وتابع: يُستثنى الكوادر الطبيّة العاملة في القطاعين العام والخاصّ من قرار الحظر الشامل وبالحد الأدنى لإدامة العمل وفيما يتعلق بالكوادر الإدارية العاملة في القطاع الصحي يجب تزويدهم بكتاب رسمي أو بطاقة تعريفية تثبت ذلك من المستشفى الذي يعملون لديه و يُسمح للمختبرات الخاصة المعتمدة من قبل وزارة الصحة لإجراء فحص الكورونا (PCR) بالحركة خلال فترة الحظر الشامل شريطة حركتهم بسيارة تحمل شعار المختبر، وأن يحملوا (بادج المختبر، كشف مصدق من المختبر، وكتاب الإعتماد من وزارة الصحة).

وواصل: يُستثنى أصحاب الصيدليات من قرار الحظر الشامل للقيام بعملية التوصيل المنزلي للأدوية الضرورية والطارئة شريطة إظهار البادج الخاص بالنقابة ويسمح لهم بفتح صيدلياتهم من الساعة 1000 صباحًا الى الساعة 2000 مساءً ويمنع البيع المباشر مهما كانت الأسباب ويقتصر تواجدهم على أخذ الدواء وتوزيعه.

واستطرد: يُسمح بالحركة لسيارات توزيع اسطوانات الغاز البترولي المسال المنزلي لتوزيع اسطوانات الغاز من الساعة 6 صباحًا وحتي الساعة 6 مساءً.

واستكمل البيان: يُسمح لصهاريج نقل المياه العادمة وصهاريج نقل المياه الصالحة للشرب بالعمل من الساعة 10 صباحًا وحتى الساعة 4 مساءً خلال فترة الحظر الشامل.

كما يُستثنى جميع الأشخاص المتواجدين داخل عملهم من قرار الحظر الشامل، ويسمح لهم بالعمل داخل هذه المنشآت شريطة عدم مغادرتها لأي سبب كان وحتى الانتهاء من موعد الحظر.

واستثني البيان حركة النقل البري (الشاحنات وقطاع التخليص على البضائع) من وإلى جميع المطارات والمعابر والمراكز البرية، على أن يقوم السائق بإبراز بوليصة الشحن، فضلًا عن ابراز المخلصين للبطاقة التعريفية و الشاحنات المخصصة لنقل المواد الغذائية من محافظة الى أخرى من قرار الحظر الشامل.

كما سمح لورش الميكانيك والصيانة ومحلات بيع قطع الغيار والتي تقع واجهاتها مباشرة على الطرق الخارجية الرئيسية التي تربط محافظات المملكة مع بعضها البعض بالعمل خلال فترة الحظر الشامل لخدمة حركة الشحن وكذلك السيارات المصرح لها بالحركة، شريطة ابراز رخصة المهن مختومة ختم طبق الأصل من قبل أمانة عمان الكبرى/ البلدية المختصة.

كما استثني القادمين عبر المعابر البرية إلى المملكة الأردنية الهاشمية من الحظر الشامل شريطة اظهار ختم القدوم على الجواز وبحسب تاريخ القدوم، في حين يتم منح تصريح الحركة للمغادرين من خلال هذه المعابر الى دول الجوار من خلال الحاكم الاداري.

وقرر المركز الأردني اعتماد تذكرة الطائرة كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المسافر والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الطائرة ومكان سكن المسافر والسائق.

وفيما يتعلق بقطاع الزراعة فقد قال المركز: يُصرح لأصحاب محلات طيور الزينة وأسماك الزينة ومحلات تربية الحيوانات الأليفة وأصحاب مزارع الأسماك بالحركة من الساعة الثانية ظهرًا لغاية الساعة الرابعة عصرًا من أماكن إقامتهم إلى محالهم ومزارعهم شريطة إبراز رخصة المهن الصادرة عن أمانة عمان أو البلديات أو رخصة المحل الصادرة عن وزارة الزراعة، وفي حال قيام شخص آخر غير صاحب المنشأة بخدمة هذه الطيور أو الأسماك أو الحيوانات الأليفة ضرورة أن يكون معه الرخصة الورقية الأصلية الصادرة من وزارة الزراعة وليست صورة عنها.

كما سمح المركز أيضا للسيارات المخصصة لنقل الدجاج الحي بالحركة والتنقل من الساعة 7 مساء يوم الجمعة الموافق 26 فبراير 2021 وحتي إنتهاء فترة الحظر الشامل وذلك لنقل الدجاج من المزارع لمحلات النتافات والمسالخ بجانب السماح للمزارعين والسيارات الناقلة للخضار والفواكه بالحركة من المزارع إلى الأسواق المركزية (السوق المركزي لأمانة عمان الكبرى والأسواق المركزية في المحافظات) إعتبارًا من الساعة 6 مساء يوم الجمعة الموافق 26 فبراير 2021 وحتي انتهاء فترة الحظر الشامل.

كما يُسمح لأسواق الخضار والفواكه المركزية بالعاصمة عمان والمحافظات والعاملين بها والمصرح لهم من قبل الأمانة والبلديات بالعمل إعتبارا من الساعة 6 مساء يوم الجمعة الموافق 26 فبراير 2021 وحتى إنتهاء فترة الحظر الشامل.

كما أتاح لستة أشخاص من ذوي المتوفى بالحركة لإتمام إجراءات الوفاة والدفن خلال أيام الحظر الشامل شريطة وجود بلاغ الوفاة من المستشفى، مبينا ان ورقة الخروج من المستشفى تعتمد كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد الخروج ومكان السكن.

وصرح المركز لمرضى غسيل الكلى ومرضى السرطان بالذهاب إلى المستشفيات من خلال حمل البطاقات ومواعيد المراجعة بجانب السماح لكل من يحمل بطاقة مرافق من المستشفى مصدقة حسب الأصول بالحركة من الساعة 10 صباحا وحتي الساعة الثانية مساءا أثناء فترة الحظر الشامل.

وأشار المركز إلى أنه تم اعتماد ورقة المراجعة / الموعد كتصريح مرور خلال فترة الحظر الشامل لكل من المريض والسائق فقط ضمن توقيتات محددة وحسب موعد مراجعة المستشفى.