قلق فرنسي بعد تقييد إيران عمل الوكالة الذرية

يتزايد قلق فرنسا من إجراءات إيران الأخيرة بتقييد قدرة الوكالة الدولة للطاقة الذرية على مراقبة أنشطتها النووية، وتعليق التزامها بالبروتوكول الإضافي.
ووفقًا لقناة "العربية"، قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إن بلاده قلقة جدا من تعليق إيران تطبيق البروتوكول الإضافي، مؤكدًا أنه يقيّد حركة المفتشين الدوليين.
وشدد لودريان، إلى المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافاييل جروسي، على دعم باريس لعمل الوكالة الدولية المهني والحيادي.
وكان مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حذر في وقت سابق، المجتمع الدولي من أنه سيواجه وضعا جديدا حال عدم التوصل لاتفاق بشأن برنامج إيران النووي.
وأكد جروسي أنه في حال عدم حدوث اتفاق بين إيران والقوى العالمية بما في ذلك أمريكا، فإن المجتمع الدولي سيواجه وضعا جديدا".
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