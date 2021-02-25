فوتشي: أخبار جيدة متوقعة عن لقاح جونسون آند جونسون

لا يتوقع كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة الأمريكية الدكتور أنتوني فوتشي "شيئًا سوى الأخبار السارة" عندما تصوت اللجنة الاستشارية للقاحات والمنتجات البيولوجية ذات الصلة يوم الجمعة للتوصية بأن تسمح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بإذن الاستخدام الطارئ للقاح فيروس كورونا من شركة جونسون أند جونسون.
"أن يكون لديك اثنان خير، ولكن الحصول على ثلاثة أفضل تمامًا" وفقا لما قاله فوتشي، لمذيعة برنامج "توداي"، سافانا جوثري، اليوم الخميس.
وتشير الوثائق الفيدرالية إلى أن اللقاح الأحدث فعال بنسبة 86٪ ضد النتائج الخطيرة لـ كورونا كوفيد 19، على عكس اللقاحين الآخرين، من فايزر بيو ان تك ومودرنا، يتم تقديم عرض جونسون اند جونسون في جرعة واحدة فقط، وليس اثنتين.
وتتمتع اللقاحات الأخرى بمعدلات فعالية أعلى، لكن فوتشي شجع الأمريكيين على أخذ لقاح عندما يكون متاحًا لأنه كلما طال انتظار الأشخاص للحصول على لقاحاتهم، "وكانت الفرصة أفضل للفيروس للحصول على متغير أو طفرة"
وأعلنت شركتا فايزر وبيو ان تك اليوم الخميس، أنهما سيختبران نسخة جديدة من لقاحهما؛ لاستهداف المتغيرات الناشئة في جنوب إفريقيا من الفيروس ، لكن فوتشي شدد على أنه حتى مع وجود المتغيرات الموجودة، فإن اللقاحات لا تزال فعالة.
وتقوم شركة مودرنا أيضًا بشحن جرعات من جرعة معززة محددة إلى المعاهد الوطنية للصحة، وفقًا لتقارير إن بي سي نيوز.
وتظهر الدراسات بالفعل أن لقاح مود\رنا و فايزر بيو ان تك فعالان ضد نوع من المملكة المتحدة، السلالة السائدة التي بدأت بالانتشار في الولايات المتحدة.
ومع ذلك، حذر فوتشي من احتمال حدوث المزيد من المتغيرات، لكن هذا سبب إضافي للحصول على لقاح لأن الفيروسات لن تتحور ما لم تتاح لها الفرصة.
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