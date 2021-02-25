ضبط مواطن سعودي تلفَّظ على رجال الأمن بعد استيقافه

تمكنت شرطة المنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية، اليوم الخميس، من القبض على مواطن وثق إساءته اللفظية للشرطة في مقطع فيديو ونشره.

وبحسب موقع عاجل السعودي فقد سجل المواطن مقطع فيديو وهو يتلفظ على رجال الشرطة، على طريق النعيرية – حفر الباطن بعبارات غير لائقة، ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



ونشرت شرطة المنطقة الشرقية، فيديو عبر حساب سناب الداخلية، قالت فيه " بالإشارة إلى الفيديو المتداول لمواطن يتلفظ على رجال الأمن بعد استيقافه من رجال الأمن لعدم وجود لوحات على مركبته، فقد تم تحديد هويته.

وبينت الشرطة السعودية ، أن المقبوض عليه مواطن في العقد الثالث من العمر، وجرى إيقافه تمهيدا لاستكمال باقي الإجراءات النظامية حياله.