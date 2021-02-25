الرئيس الأذربيجانى : قادة أرمينيا هم من وضعوا بلادهم فى هذا الموقف

جدة - نرمين السيد - وصف الرئيس الأذربيجانى إلهام علييف، اليوم الخميس، الوضع فى أرمينيا بأنه "أزمة"، منوها بأن البلاد لم تكن قط فى مثل هذا "الوضع المؤسف" على الإطلاق، والذى "تسبب به قادتها".





وقال المكتب الرئاسى لعلييف فى بيان، "لم تكن أرمينيا فى مثل هذا الوضع المؤسف قط، لقد كان قادتها هم من وضعوها فى هذا الموقف.. قادة المجلس العسكرى الذى حكم أرمينيا لمدة 20 عاما، والحكومة التى جاءت بعده"، حسبما أفادت وكالة أنباء "سبوتنيك" الروسية.

وأصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الأرمينى فى وقت سابق من اليوم الخميس بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة باشينيان، محملا إياها المسؤولية عن "الإدارة غير الفعالة والأخطاء الجسيمة التى ارتكبتها السلطات الحالية فى مجال السياسة الخارجية أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية".

ووصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنه محاولة انقلاب عسكرى، وأعلن عن إقالة قائد هيئة الأركان أونيك جاسباريان.

وتأتى هذه التطورات على خلفية التوترات المتصاعدة، حيث تنظم المعارضة مظاهرات شعبية مطالبة برحيل باشينيان، محملة إياه المسؤولية عن فقدان أرمينيا السيطرة على أجزاء واسعة من قره باغ خلال الجولة الجديدة من النزاع مع أذربيجان.