مساعدة حاكم نيويورك السابقة تحكى قصة تحرشه بها

جدة - نرمين السيد - قالت مساعدة سابقة لحاكم ولاية نيويورك، أندرو كومو، إنه عرّضها لـ"مضايقات واسعة النطاق" عندما كانت تعمل لديه، بما فى ذلك العديد من التعليقات غير اللائقة أمام الآخرين، وقبلة على شفتيها عندما كانا وحيدين.





وحسبما نقلت شبكة "سكاى نيوز"، زعمت مساعدة كومو السابقة، ليندسى بويلان، أيضا أن حاكم نيويورك قال لها ذات مرة: "لنلعب بوكر التعرى".

وكتبت بويلان فى مقال نُشر، الأربعاء، على موقع "ميديوم" الإلكترونى، أنها مضطرة لسرد قصتها "لأنه لا ينبغى لأى امرأة أن تشعر بأنها مجبرة على إخفاء تجاربها فى التخويف والمضايقة والإذلال فى مكان العمل، ليس من قبل الحاكم أو أى شخص آخر".

بويلان، التى أصبحت الآن مرشحة لمنصب رئيسة منطقة مانهاتن فى مدينة نيويورك، عملت فى إدارة أندرو كومو من 2015 إلى 2018 كنائبة لسكرتير التنمية الاقتصادية، ومستشارة خاصة للحاكم.

وكانت قد غردت فى ديسمبر بأن كومو تحرش بها جنسيا "لسنوات"، لكن حاكم نيويورك الديمقراطى للفترة الثالثة، نفى الادعاء وقال إنه "غير صحيح"، ولم يدخل فى التفاصيل حينذاك.

ولفتت بويلان فى مقالها، إلى أن مشاكلها مع كومو بدأت بعد لقائهما الأول، خلال حدث فى مانهاتن فى يناير 2016. وقالت: "سرعان ما أبلغنى رئيسى أن الحاكم كان معجبا بى".

وأضافت أنها اشتكت لأصدقائها مع مرور الوقت، من أن كومو "سيبذل قصارى جهده ليلمس جسدها".

وزعمت بويلان أن كومو أدلى بالتعليق حول "لعبة التعرى"، عندما كانا عائدين من حدث فى غرب نيويورك على متن طائرته "الممولة من دافعى الضرائب" فى أكتوبر 2017.

وكتبت بويلان أن كومو كان جالسا فى مواجهتها، "وكنا متقاربين كثيرا لدرجت أن ركبتيه كادتا تلامسان ركبتى، وكان مساعده الصحفى على يمينى ورجل شرطة خلفنا"، وأضافت أنها وبعد أن أدلى بتعليقه، ردت بسخرية: "هذا بالضبط ما كنت أفكر فيه".

وأضافت أنها حاولت أن تبدو هادئة لكنها قالت إنها فى تلك اللحظة "أدركت مدى رضوخها".

وأوضحت مساعدة حاكم نيويورك السابقة، أن المضايقات لم تقتصر عليها، وأن كومو "أدلى بتعليقات غير مبالية عن وزن الزميلات، وسخر منهن بشأن علاقاتهن العاطفية"، وقال إن الأسباب التى تجعل الرجال يحصلون على النساء هى "المال والسلطة".