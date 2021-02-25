أعضاء بالشيوخ الأمريكى يقترحون قرارا ضد تخفيف العقوبات على إيران

جدة - نرمين السيد - قدم أكثر من 40 عضوا جمهوريا فى مجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم الخميس، مشروع قرار، ضد تخفيف العقوبات على إيران والسماح لها بالاستفادة مجددا من النظام المالى الأمريك، حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





ووجهت إدارة الرئيس الأمريكى، جو بايدن، الجمعة الماضية، رسالة إلى مجلس الأمن الدولى أبلغت فيها بسحب إعلان سلفه، دونالد ترامب، حول استئناف كل عقوبات الأمم المتحدة على إيران. وبدأت إيران بخفض التزاماتها فى إطار الاتفاق عام 2019 ردا على انسحاب الولايات المتحدة منه فى عهد ترامب وهى على خلاف مع إدارة بايدن بشأن من يتعين عليه أن يتحرك أولا لإنقاذ الاتفاق.

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