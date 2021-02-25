واشنطن تدعو الجيش فى أرمينيا إلى عدم التدخل بالشؤون السياسية

جدة - نرمين السيد - واندلعت فى أرمينيا اليوم أزمة سياسية جديدة بعد أن أصدرت هيئة الأركان العامة للجيش الأرمنى بيانا طالبت فيه باستقالة حكومة باشينيان، محملا إياها المسؤولية عن "الإدارة غير الفعالة والأخطاء الجسيمة التى ارتكبتها السلطات الحالية فى مجال السياسة الخارجية أودت بالبلاد إلى حافة الهاوية".

ووصف باشينيان بيان هيئة الأركان بأنه محاولة انقلاب عسكرى، وأعلن عن إقالة قائد هيئة الأركان أونيك جاسباريان.