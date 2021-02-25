السودان : إصرار إثيوبيا على ملء سد النهضة يعرض حياة المواطنين للخطر

جدة - نرمين السيد - أكد السودان أن إصرار إثيوبيا على المضى قدما فى ملء بحيرة سد النهضة، فى يوليو المقبل، بشكل أحادى دون التوصل الى اتفاقية قانونية ملزمة يمثل خطرا على السدود السودانية، حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم".





وأشار وزير الرى والموارد المائية السودانى ياسر عباس، لدى استقباله أعضاء وفد الخبراء الكونغولى الذى يمثل رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقى، إلى أن "الخطوة الإثيوبية تهدد السدود السودانية فى الروصيرص وسنار، وكذلك تعرض حياة وسلامة 20 مليون سودانى يعيشون أسفل سد الروصيرص للخطر". وشدد عباس على "رغبة وحرص السودان فى التوصل إلى اتفاق بين الدول الثلاث (السودان، مصر، وإثيوبيا)، على جعل سد النهضة الإثيوبى بوابة للتعاون والتكامل بينهما، وبداية تنسيق وتعاون إقليمى لتحقيق المصالح المشتركة بين جميع دول حوض النيل لفائدة شعوب المنطقة". وخلال الاجتماع أوضح وفد التفاوض السودانى لوفد الخبراء الكونغولى رغبة الخرطوم فى توسيع المفاوضات والمباحثات بين الدول الثلاث لجعلها وساطة رباعية بقيادة الاتحاد الإفريقى، بالإضافة إلى كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبى والولايات المتحدة الأمريكية للإسهام والمشاركة فى لعب دور فعال كوسطاء للدفع بالمفاوضات والمباحثات إلى الحلول التوافقية، خاصة بعد جمود استمر طويلا".

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