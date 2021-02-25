رئيس وزراء ليبيا : تشكيل الحكومة راعى التوزيع العادل بين الأقاليم الثلاثة

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وأضاف دبيبية، فى مؤتمر صحفى له، مساء اليوم "مستعدون للذهاب إلى أى مدينة ليبية لعقد جلسة البرلمان لعقد جلسة منح الثقة للحكومة"، حسبما أفادت بوابة إفريقيا الإخبارية.
وأوضح دبيبة "نريد مصالحة حقيقية تنهى الخلاف بين الليبيين"، مشيرا إلى أن لجنة الحوار قامت بدور تاريخى لإنهاء الخلاف.
وأوضح دبيبة "وصلنا أكثر من 3.000 سيرة ذاتية واطلعنا على 2300 منها"، موضحا أنه تم الوضع فى الاعتبار عند اختيار الحكومة أوضاع البلاد وما مرت به البلاد.
وأشار رئيس الحكومة الليبية المكلف، إلى أن "تشكيل الحكومة تشورنا فيه مع لجنة الحوار السياسى ومجلسى النواب والدولة"، مشيرا إلى أن تشكيل الحكومة "راعى التوزيع العادل بين الشرق والغرب والجنوب".
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