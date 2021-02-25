رئيس وزراء هنغاريا: بلادنا تواجه أصعب أسبوعين منذ بداية الوباء 

قال رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، إن المستشفيات في بلاده ستتعرض لضغط لم يسبق له مثيل على مدار الأسبوعين المقبلين مع دخول هنغاريا أصعب فترة منذ بدء تفشي الوباء.
وذكر أوربان في مقطع فيديو على "فيسبوك" اليوم الخميس: "لدي أخبار سيئة فقط نحن نواجه أصعب أسبوعين منذ بداية الوباء".
وأضاف رئيس الوزراء الهنغاري، أن عدد الإصابات يرتفع بشكل حاد وسيستمر في الارتفاع بسبب الطفرات الجديدة".
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